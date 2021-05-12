«Вот такая вечеринка»: Ольга Бузова активно занялась фитнесом через неделю после операции

Поющая телеведущая Ольга Бузова, еще недавно лившая слезы в больничной палате и рассказывавшая, как она тяжело отходила от послеоперационного наркоза, уже полна сил и энергии.

Она не просто выходит на прогулки по майской Москве, Ольга уже приступила к занятиям спортом. Тренировку звезда устроила с инструктором прямо в своей квартире.

Тренерша Ольги Бузовой пришла к ней домой, и теледива под ее контролем выполняла вполне сложные упражнения на пресс, ягодичные мышцы и другие.

«Вот такая вечеринка, обещала легкую», — прокомментировала Ольга Бузова свои занятия в Instagram.

Звезда делала вид, что ей очень тяжело, вовсю шутила с инструктором, спрашивая, не пора ли той идти по своим делам.

Напомним, ровно неделю назад Ольга Бузова исчезла из Instagram на целые сутки. Родные звезды отказывались говорить, что с ней произошло. Через какое-то время Бузова сама вышла на связь. Правда, она до сих пор не объяснила, что же с ней произошло и по какому поводу была операция, чем породила массу домыслов вокруг своей персоны.

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