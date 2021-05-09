«Люди живы»: Ольга Бузова поделилась видео, после съемок которого попала в больницу

Ольга Бузова разместила в Instаgram видеоролик, о съемках которого рассказывала своей аудитории перед госпитализацией. Поклонники теледивы помнят, что та показывала в сторис кадры, как она, одетая в шинель цвета хаки, кормит курочек. Тогда звезда, как обычно, ничего не объясняла, заявляя лишь, что ее поклонники скоро обо всем узнают. И вот 9 мая Ольга Бузова разместила в микроблоге мини-фильм, который снимался тогда.

«Люди живы, пока живет память о них. Никто не забыт. Ничто не забыто. Спасибо нашим ветеранам за жизнь и мирное небо над головой. Низкий вам поклон», — прокомментировала видео Ольга Бузова.

В нем она сыграла вдову погибшего на фронте солдата. Трагическую весть в дом героини Ольги принес друг ее мужа, сказав, что тот спас ему жизнь. Молодой человек вернул вдове платок, который она, вероятно, давала любимому человеку в качестве оберега. Героиня Ольги в кадре рыдает в этот платок.

«Мам, а правда, что папа спас жизнь дяде Сереже? Я этого никогда не забуду», — говорит героине Ольги мальчик, сыгравший ее сына. «Никто не забудет», — отвечает Ольга.

Напомним, телеведущую врачи только накануне отпустили из клиники, где она перенесла операцию. Ольга Бузова на целые сутки пропадала из Instagram. А последними ее сторис стали именно видео со съемок ролика, посвященного Дню Победы.

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