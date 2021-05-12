«Богиня художественной гимнастики»: поклонники поздравляют Алину Кабаеву с днем рождения

Двенадцатого мая отмечает свой день рождения выдающаяся спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева. У поклонников гимнастки нет возможности поздравить ее лично – Алина Кабаева не ведет социальных сетей. Между тем, преданные фанаты находят возможность, как передать спортсменке слова восхищения.

Они оставляют комментарии в пабликах и под постами известных людей, публично поздравивших спортсменку.

Так, под публикацией прославленного артиста балета Николая Цискаридзе, поздравившего Алину Кабаеву, образовался целый форум, состоящий из порядка полутора тысяча комментариев. Большинство высказавшихся восторгаются спорстменкой.

«Гениальная спортсменка! И, как все выдающиеся в своем деле, легка. Не видно приложенного труда, как будто все предметы к ней примагничены», «Богиня художественной гимнастики», «Алину с днем рождения! Великая гимнастка!», «Замечательная Алина Кабаева, с днем рождения», «Гордость страны с фирменной улыбкой. С днем рождения, Алина!» — высказываются в Сети.

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