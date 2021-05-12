«Человек с сильным характером»: Екатерина Стриженова дала оценку Алине Кабаевой

Телеведущая высказалась о спортсменке в день ее рождения.

38 лет исполнилось двенадцатого мая одной из самых известных и красивых женщин нашей страны Алине Кабаевой. Прославленную спортсменку, олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике в соцсетях публично поздравил ее давний друг, артист балета Николай Цискаридзе. Он посвятил обширный пост Алине в своем Instagram, выразив ей свое восхищение.

«Все победы и радости Алины я воспринимаю, как свои… Когда кто-то позволяет себе сказать нечто нелицеприятное, я без раздумий «вступаю в бой» и «не знаю пощады», — написал Николай Цискаридзе под фото с Алиной Кабаевой.

Одной из первых на публикацию артиста балета откликнулась известная телеведущая Екатерина Стриженова. Она очень тепло отозвалась о выдающейся спортсменке.

«Алина очень доброжелательный человек с сильным характером! Когда моя дочь занималась художественной гимнастикой, Алина была для них примером», — высказалась в комментариях Екатерина Стриженова.

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