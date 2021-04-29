Без комплексов: Катерина Шпица появилась на красной дорожке в платье без нижнего белья

Лучшим фильмом Московского международного кинофестиваля стала картина румынского режиссера #Засранка. Специальный приз жюри получил фильм «Кровопийцы» (Германия). В завершении мероприятия, которое прошло с 22 по 29 апреля, звезды кино вновь прошлись по красной дорожке.

Одним из самых эффектных выходов стало появление Катерины Шпицы. Актриса вышла под свет софитов и камер в платье без нижнего белья. Фасон алого наряда с серебряными вставками не предполагает, чтобы под ним были дополнительные предметы гардероба. Шпица не упустила возможности продемонстрировать этот факт, эффектно взмахнув подолом платья.

Напомним, зимой 35-летняя Катерина принимала участие в проекте «Танцы со звездами», а в феврале вышла замуж за бизнесмена.

Смотрите также: