«Лучшая версия меня»: Глеб Жемчугов сделал пародию на Алену Рапунцель

Проект «Дом-2» чуть меньше месяца назад вернулся в телевизионный эфир. Теперь о жизни обитателей «Поляны» рассказывает и показывает телеканал «Ю». Ну и конечно же, о том, чем они занимаются на проекте, до своей аудитории в Instagram доносят и сами участники реалити-шоу.

Судя по всему, на «Поляне» очень весело. Креативный Глеб Жемчугов в этот вторник развлекался переодеванием в женщину, очень похожую на Алену Рапунцель. Точнее, звезда телестройки сама узнала себя в дамочке, которую демонстрировал Глеб.

Он предстал в синем платье и с копной белых волос на голове. Алена Рапунцель запечатлела Глеба Жемчугова на видео и поделилась им в сторис.

«Ребят, вы не поверите, но есть новая пародия меня на проекте, — говорит Алена за кадром. — Мне кажется, это лучшая версия Алены Рапунцель. 2:0 просто. Посмотрите, грудь выше, чем у меня платье — вообще идеальное».

Алене, судя по всему, подача Глеба очень понравилась. На видео слышно, как она заливисто хохочет.

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