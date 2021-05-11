Сексуальная и раскрепощенная: Равшана Куркова ушла в отрыв с подругами в бане

Равшана Куркова не стала следовать примеру многих селебрити и не отправилась на Мальдивы или в Дубай на майских каникулах. Актриса предпочла элитное Подмосковье, повеселившись в одном из престижных spa-отелей с подругами.

Сдержанная на публикации в социальных сетях артистка даже не удержалась от нескольких секси-кадров, выложив их в свой Instagram. На обнародованных видео 40-летняя звезда позирует в бане, демонстрируя веселое и даже шутливое настроение. На знаменитой брюнетке в этих роликах нет ничего кроме купальника или банного халатика, в которых Равша выглядит очень сексуально.

Кроме того, Куркова не постеснялась предстать перед поклонниками абсолютно без макияжа и укладки, отчего явно не стала хуже. Многие почитатели актрисы удивляются, как она, разменяв пятый десяток, продолжает выглядеть словно девочка.

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