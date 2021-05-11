«Все от Versace»: Кудрявцева в платье макси с принтом polka dot запечатлелась в роскошных интерьерах отеля

49-летняя телеведущая Лера Кудрявцева с мужем-хоккеистом Игорем Макаровым улетели отдыхать в Дубай. Пара решила провести отпуск вдвоем, оставив маленькую дочку Машу дома с бабушкой.

В программе отдыха – много пляжа и моря. Кудрявцева показывает, как проводит отпуск, а по прилете первым делом похвасталась фешенебельным отелем, выполненным в стиле итальянской роскоши,- Palazzo Versace. Несмотря на ежедневное любование интерьерами, в которых поселилась звездная чета, теледива не перестает удивляться окружающим изыскам.

«Здесь очень красиво и реально все «Версаче» — от бокалов, до штор», — подчеркнула звезда.

Кудрявцева позировала в роскошной обстановке отеля в платье макси с акцентным принтом polka dot, то есть, по нашему, в горошек. Кстати, не так давно в подобном наряде, правда, много короче длиной, отметилась на прогулке оперная певица Анна Нетребко.

Единственное, что смущает знаменитую блондинку, — это удаленность от моря. Но компенсируют недостаток три бассейна, в которых очень часто купается Кудрявцева.

Не каждый может себе позволить путевку в этот пятизвездочный отель. Сюда даже водят экскурсии, на которых гостей знакомят с историей отеля, его архитектурой и богатыми интерьерами.

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