«Птичка»: Анна Нетребко в мини-комбинезоне c принтом polka dot порезвилась с сыном на аттракционах

Певица на День Победы отправилась на прогулку по парку.

Оперная дива Анна Нетребко вернулась в Австрию из Милана, где выступала на сцене театра «Ла Скала» несколько вечеров подряд. Знаменитость 9 Мая встретила у телевизора – ее внимание было приковано к трансляции парада Победы на Красной Площади в Москве. А после просмотра отправилась с подругами и сыном Тьяго на прогулку по солнечной Вене.

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Прогулку звездная мама с сыном решили начать с зооуголка, где паслись в загоне ламы. Нетребко с удовольствием покормила этих парнокопытных, умиляясь их пушистости и милоте, а потом отправилась на механический аттракцион, куда забрался ее сын.

Учитывая тепло майского солнышка, Нетребко решила нарядиться совсем по-летнему. Звезда облачилась в мини-комбинезон с принтом polka dot – узором в мелкий разнокалиберный горошек, рассыпанный по всей одежде. Дополнили образ ободок с жемчугом и туфли с острым мысом.

«Птичка», — подписала Нетребко видео.

На кадрах эффектная дива с длинными стройными ногами приводит силой рук механизм «птички» в действие. Крылья взмахивают вверх, и Тьяго, находящийся в аттракционе, «летит», покачиваясь вверх-вниз над землей.

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