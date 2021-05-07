«Для самого важного события»: Анастасия Макеева готовится к свадьбе

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились в прошлом году. Мужчина приехал строить дом на даче у актрисы. А уже в начале марта сделал ей предложение руки и сердца на сцене театра. Теперь счастливая пара готовится к самому важному событию — свадьбе. Об этом невеста сообщила в своем инстаграме. Правда, когда состоится торжество — пока не известно.

«Нужен флорист с командой или без команды для самого важного события в жизни», — написала Макеева.

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Добавим, что недавно Анастасия запустила собственный бренд одежды, а буквально на прошлой неделе заняла второе место в шоу перевоплощений «Точь-в-точь», всего два балла уступив победительнице проекта Анастасии Спиридоновой.

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