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«Для самого важного события»: Анастасия Макеева готовится к свадьбе

Предложение руки и сердца 39-летняя актриса получила в начале марта.

«Для самого важного события»: Анастасия Макеева готовится к свадьбе
Роман Мальков и Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились в прошлом году. Мужчина приехал строить дом на даче у актрисы. А уже в начале марта сделал ей предложение руки и сердца на сцене театра. Теперь счастливая пара готовится к самому важному событию — свадьбе. Об этом невеста сообщила в своем инстаграме. Правда, когда состоится торжество — пока не известно.

«Нужен флорист с командой или без команды для самого важного события в жизни», — написала Макеева.

Добавим, что недавно Анастасия запустила собственный бренд одежды, а буквально на прошлой неделе заняла второе место в шоу перевоплощений «Точь-в-точь», всего два балла уступив победительнице проекта Анастасии Спиридоновой.

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