С акцентом на щиколотки: Меньшова в укороченных брюках и белоснежной куртке предстала в Евпатории

Юлия Меньшова любит путешествовать. Она родилась в звездной семье . Ее мама Вера Алентова, а папа — Владимир Меньшов. Она пошла по их стопам. Артистка играет в театре и порой снимается в кино. Однако также она ведет передачи на телевидении. Но работа не мешает ей поддерживать домашний очаг. Она счастлива в браке с Игорем Гординым. У них есть дети: сын Андрей и дочка Таисия.

Эти майские праздники стали для многих возможностью отдохнуть. Так и Юлия улетела в Крым на гастроли, но находит время на отдых. Она посмотрела дом, где жил Антон Павлович Чехов в Ялте. А вот на следующий день она оказалась в Евпатории. Артистка запечатлелась на побережье среди знаменитых и всеми узнаваемых белых колонн. Меньшова предстала в кремовых укороченных брюках и белоснежной стеганой куртке, которая сочеталась с кроссовками.

«Последние пару месяцев только и думала: „хочу на море, хочу на море, хочу на море…“. Вот я и на море! Только тут осознала, что надо было в мыслях добавлять побольше деталей, типа: „хочу на море, на лежак, загорать, купаться и вообще отдыхать“. Я на гастролях. Каждый вечер играем спектакль. Кроме того, в Крым пришел циклон и дико похоладало. Но в целом, я — на море!» — написала звезда.

Поклонники восхитились не только нарядом 51-летней Меньшовой, но и ее стройной фигурой. Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки. Многие признались, что ждали ее приезда. «Какое красивое фото», «Зато воздух какой. Природа..Наслаждайтесь», «Горизонт идеальный», «В куртке в мае, это же классно», «Вы прекрасны и вокруг красота», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: