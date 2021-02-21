Стройная и с косой: Юлия Меньшова опубликовала редкое фото Веры Алентовой в молодости

Юлия Меньшова уже много лет ведет передачи на телевидении. При этом она успела несколько раз снятся в кино. Как известно, ее мамой является Вера Алентова, а отцом — Владимир Меньшов. В звездной семье все дружны и поддерживают друг друга. Поклонники не раз отмечали, что Юлия похожа на свою маму. А недавно она сделала новую стрижку, еще больше подчеркнув свою схожесть со знаменитой родительницей.

21 февраля Алентова отмечает день рождения. Меньшова поспешила поздравить ее с этим событием. В соцсети она опубликовала редкое фото своей мамы, на которой Вера Валентиновна запечатлена еще очень молодой. В кадре она предстала в теплых краях совсем стройная с длинной косой. На голове будущей звезды кино была шляпка.

«День рождения божественной женщины, на которую мне повезло быть похожей», — написала Юлия.

Поклонники с трудом поверили, что Алентовой исполнилось 79 лет. Многие восхитились ее красотой и признались, что до сих пор считают ее иконой стиля. «Вам и повезло! И по праву рождения дано!!», «Долгих лет. Здоровья конечно же. Берегите себя», «Какая красивая», «Коса до пят», «Прям крутая тут», «Наша вечная краса и модница», «Вы похожи, мамино продолжение», — прокомментировали пост подписчики.

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