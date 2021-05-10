«У Олега плечи меньше, чем у Настюхи»: в Сети высмеяли позирующую в бикини Анастасию Волочкову

Балерина заявила о своем кредо – всегда быть в форме и спровоцировала волну критики в свой адрес.

Анастасия Волочкова отдыхает сейчас на Мальдивах со своим новым избранником по имени Олег. Вероятно, в силу благостного настроения из-за влюбленности и романтических дней, балерина перестала закрывать возможность комментировать ее фото в Instagram. Этим активно пользуются хейтеры, с удовольствием «поливая» каждый снимок Анастасии Волочковой. А та словно их провоцирует.

Настя запечатлелась в бикини и продемонстрировала себя в полный рост, призывая смелых соперничать с ней по части подтянутой фигуры.

«Мое кредо — всегда быть в форме. И вот помериться могу со многими стройностью моего тела и подтянутостью мышц. Буду рада, если вы пришлете свои фото», — призвала подписчиков балерина.

Но те только рассмеялись в ответ, заявив, что Волочковой гордится нечем – ее формы хоть и подтянуты, но красивыми и женственными их не назовешь.

«Неправильная форма тела, к сожалению. Мужеподобная», «Она просто перекачанная, жилистая. Попу бы добавить ей, и все будет ОК. Ей же 45, не 20 и даже не 30. Шикарна она все равно!», «Ну, извини, Настя, про фигуру ты лучше помолчи, плечи как у Геракла, а попы нет», «У Олега плечи меньше, чем у Настюхи», — высказываются в Сети.

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