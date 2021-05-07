«Очертил горизонт»: Волочкова нашла новую локацию для своего шпагата

Анастасия Волочкова и ее возлюбленный —– тайный мужчина по имени Олег — отдыхают на Мальдивах. Очередная поездка на курорт оказалась незапланированной. Об этом несколькими днями ранее говорила сама балерина. На отдыхе Анастасия с особой регулярностью публикует в своем Instagram свежие фото в бикини и, конечно же, сидя на шпагате. Локации выбирает самые разные.

«Без шпагата я не я! На этот раз мой мальдивский шпагат очертил горизонт между Индийским океаном и небом. Желающих повторить мой опыт я должна предупредить: есть опасность упасть в воду с тоненькой реечки и высоты», — написала Волочкова.

Добавим, что в январе Анастасия отметила свое 45-летие. Ранее она рассказывала, что с нынешним возлюбленным познакомилась прошлым летом в нотариальной палате.

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