«А муж где?»: поклонники Ксении Бородиной обсуждают ее ссору с Курбаном Омаровым

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина больше десяти дней провела на отдыхе в Дубае. Звезда жила в отеле в одном номере с двумя дочками и мамой, демонстрируя на видео в сторис, что отдыхают они женской компанией.

Мужа и отца Теоны Курбана Омарова рядом не наблюдалось. Не появился папа и тогда, когда в финале отпуска заболела Теона – у девочки воспалилось ухо, и Ксении Бородиной пришлось самостоятельно справляться с этой проблемой. Звездная мама вызывала дочери скорую помощь, ходила в аптеку за лекарствами.

В то же самое время Курбан Омаров постил снимки и видео из Дубая, показывая, как он отдыхает с сыном Омаром.

Все эти странные детали спровоцировали в Сети слухи о том, что Ксения и Курбан поссорились, вероятно, уже во время отпуска. Пользователи обсуждают, по какой причине Курбана не было рядом с Ксенией, ведь ранее они всегда отдыхали вместе.

«Почему муж с Омаром отдыхали отдельно?», «Что-то непонятно, друзьями все вместе отдыхали, а тут муж – отдельно», «Я что-то пропустила?! А муж где?», «Непривычно видеть Ксению одну. Всегда топит за совместный отдых. Поссорились?» — обсуждают в Сети.

Сама Бородина пока никак на подобные комментарии не реагирует. Накануне она с дочками вернулась из Дубая в Москву.

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