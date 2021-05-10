В кругу друзей: Галкин показал праздничный салют в честь Дня Победы

Давние друзья семьи Галкина и Пугачевой, чета Достманов Александр и Ида по традиции организовали у себя в загородном доме праздник с фронтовой тематикой. На вечере отметились певица Валерия, Александр Буйнов, Ольга Орлова, Стас и Инна Михайловы и другие. Максим Галкин был на праздновании вместе с семилетними детьми Лизой и Гарри.

На празднике были предусмотрены выставка военных автоматов, солдатская каша, песни военных лет и композиции, прославляющие Великую Победу. А финалом вечера стал салют, который Максим Галкин показал у себя в микроблоге.

К слову, 9 Мая звезды отметили по-разному. Кто-то смотрел Парад на Красной площади с экранов телевизоров, поскольку в это время находился за границей, кто-то – в тесном кругу родных, вспоминая родственников, погибших во Второй мировой войне.

А, к примеру, Ольга Бузова, которую накануне выписали из больницы, продолжает лечение на дому и поэтому смогла приобщиться к празднику только через телевизор, наблюдая Военный Парад в «прямом эфире».

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