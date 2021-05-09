«Не только мужчины воевали, женщины тоже»: Ольга Бузова рассказала о ветеранах ВОВ в своей семье

Артистка гордится родственниками, которые сражались за мирное небо над головой.

Телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками историей Великой Отечественной войны, которая коснулась ее семьи.

Экс-ведущая шоу «Дом-2» отметила, что среди ее родственников не только мужчины, но и женщины приближали Великую Победу. Бузова рассказала историю прабабушек и прадедушек. Некоторые из них были даже в плену.

Прадед Ольги по маминой линии — Калугин Семеен Андреевич — попал в плен к фашистам на Украине, бежал и был ранен.

«Прадедушка по папиной линии Иван Лосев воевал танкистом и капитуляцию фашистов встретил в Праге в чине подполковника. Папа рассказывал, что однажды ему удалось примерить дедов китель, увешанный орденами. Говорит, что для ребенка он был ужасно тяжелым…», — заявила Ольга порталу Teleprogramma.pro.

Бузова добавила, что она также гордится бабушками:

«Но не только мужчины нашей семьи воевали, женщины тоже прошли войну. Больше всего меня тронул рассказ бабушки Аллы. В то время она была в детском доме на Лесном проспекте. Но самые страшные воспоминания связаны не с ужасом бомбежек, а с бутылкой рыбьего жира. Ее привез с фронта отец Аллы и попросил воспитательницу разделить на всех детей».

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