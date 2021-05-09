Дети Киркорова снялись в патриотическом ролике со своим дедушкой

9 мая певец Филипп Кирокоров поздравил своих поклонников в Instagram с Днем Победы. Самолично наряжаться военную форму 54-летний исполнитель не стал (он сейчас блистает нарядами в Нидерландах), зато опубликовал ролик, как его отец, народный артист РФ Бедрос Филиппович поет военную песню «Темная ночь» своим внукам — Алле-Виктории и Мартину.

Все трое снялись в костюмах, стилизованных под обмундирование солдат Великой Отечественной. Старший Киркоров играет ребятне на рояле и показывает старые фотографии, а дети трогательно обнимают дедушку, символизируя преемственность поколений.

«В судьбе каждой семьи война оставила свой след. И как важно передавать из поколения в поколение память и уважение тем, кто воевал и отдавал жизнь за свободу. Вечная память!» — написал Филипп.

Напомним, что Бедросу Киркорову было 9 лет, когда началась война. Сейчас ему 88.

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