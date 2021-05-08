«Евровидение», встречай!»: Киркоров в бомбере и джинсах французского бренда Louis Vuitton отправился в Роттердам

Поп-король везет на музыкальный конкурс певицу из Молдовы Наталию Гордиенко.

Популярный вокалист и председатель жюри шоу «Маска» Филипп Киркоров отправился покорять «Евровидение-2021». Как известно, поп-король продюсирует на конкурсе вокалистку из Молдовы Наталию Гордиенко.

Филипп Бедросович уверен, что ему и красавице певице удастся зажечь в Роттердаме.

«Время отправляться на самый главный музыкальный конкурс – «Евровидение», — написал в Instagram Филипп Киркоров. — Со своей сладкой Наташкой из Молдовы покажем фантастической красоты номер. Я рад, что наш Sugar, который создавала международная команда, прозвучит на весь мир. Держите за нас кулачки! Мы полетели!»

Для путешествия поп-король выбрал наряд от своего любимого бренда Louis Vuitton. На фото в Instagram Филипп Киркоров предстал в тотальном луке французской торговой марки.

«На Роттердам! «Евровидение», встречай», — подписал снимок исполнитель.

Напомним, Россию на музыкальном конкурсе представит певица Манижа с песней «Русская женщина». 8 мая вокалистка уже провела первую репетицию в Роттердаме.

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