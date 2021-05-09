«В этот день всегда вспоминаю деда Гришу»: Максим Галкин поделился фотографиями участника Великой Отечественной войны

Муж Аллы Пугачевой — Максим Галкин — опубликовал в профиле личные кадры разных лет своего деда. Примечательно, что такую фотоподборку артист сделал в честь праздника Великой Победы.

Пародист рассказал о своем родственнике, который прошел всю войну с первого до последнего дня. Галкин также показал награды деда Григория Робертовича Прагина.

«В этот день всегда вспоминаю деда Гришу, Григория Робертовича Прагина. Думал ли этот одесский парень на первом фото, что пройдет такую жизнь, что такие испытания и победы ждут его впереди», — написал Максим.

Знаменитость добавил, что дед участвовал в Сталинградской битве, освобождал Одессу, Югославию и Венгрию.

«Когда я читаю его наградные листы, я понимаю, какую силу воли, отвагу и самоотверженность надо было иметь каждый день на протяжении почти четырех лет. Дед лично вместе со своими подчиненными выезжал на поле боя еще до его окончания, осматривал под минометным огнем противника подбитые и поврежденные танки и вытаскивал их с поля боя для ремонта. И так в каждом танковом бою в течение всей войны», — призналася Галкин.

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