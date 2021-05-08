Весна пришла: Максим Галкин показал, как расцвел его любимый сад

Телеведущий, пародист Максим Галкин владеет шестиэтажным замком в стиле эклектизма в деревне с не очень благозвучным названием «Грязь» в Одинцовском районе Московской области. Он построил его в 2006 году за 10 миллионов евро и предусмотрел в особняке все самое роскошное и просторное – кабинеты, спальни, гостевые, ванные, бассейн, спортивный зал, оранжерея, а позже – и детские комнаты. Постройка занимает 3000 квадратных метров.

Окружает замок не менее роскошный сад. Его хозяин просто обожает. Он в любой сезон выходит на приусадебную территорию, где, совершая прогулки, остается наедине и ловит инсайты, или гуляет с детьми и женой. А территории произрастают десятки видов деревьев, растений, цветов и плодово-ягодных кустарников, а также есть теплица, в которой Пугачева выращивает овощи.

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С наступлением весны Галкин еще чаще стал бывать в саду. А на майских праздниках обнаружил, что любимая территория преобразилась – ее украсили разноцветные цветы. Вооружившись видеокамерой, пародист вместе с дочкой Лизой отправился любоваться цветами и заодно показал, какие виды благоуханной флоры произрастают у него в саду.

«Пробежка юннатов», — подписал видео Галкин.

В то же время, Лиза Галкина продемонстрировала блестящие знания ботаники. Девочка назвала даже такие цветы, которые, по-видимому, затрудняется узнать даже отец. И прогулка привела в восторг многих звездных друзей – в комментариях юных натуралистов похвалили Наташа Королева, Игорь Николаев, Игорь Гуляев, Лолита Милявская, Алина Родель и многие другие.

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