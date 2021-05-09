«Странное ощущение»: Ксения Собчак в шерстяном тренче пыльно-серого цвета появилась на репетиции парада

Известная журналистка и светская львица Ксения Собчак в эти дни отдыхает в Мексике. Но 9 мая она вспомнила о том, что происходит в ее родной стране.

Ксения Собчак поделилась в Instagram фото, которое сделала в центре Москвы незадолго до Дня Победы. Ксения хотела посмотреть репетицию парада, но все было перекрыто танками.

Для прогулки по прохладной столице светская львица облачилась в тренч оверсайз модного припылено-серого оттенка, бежевые полусапожки на грубой подошве и в тон им подобрала сумку.

Под снимком Ксения Собчак порассуждала на тему празднования 9 мая. На ее взгляд, пора менять традиции.

«Странное ощущение. Для меня, как и для всей страны, 9 мая — очень важная дата, но способ ее празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия. Какое бы мощное и смертоносное оно ни было», — поделилась своим мыслями Собчак.

В качестве примера она привела Израиль, где в апреле отмечается День Катастрофы и устраивают траурные мероприятия в память о евреях, погибших во время Второй мировой войны.

Подписчики Ксении Собчак ее не поддержали, напомнив, что сравнения с другими странами некорректны.

«День Памяти и Скорби — 22 июня, когда началась Война. А 9 мая — день, который люди ждали и радовались, когда он наступил. Как он может быть Днем Памяти и Скорби?! Это праздник, долгожданный праздник», «Как надоели эти сравнения. То с Германией сравнивают, то с Израилем. Отличие нашего праздника от этих стран в том, что победили мы. И каждое утро в каждом городе идет возложение цветов и другие мероприятия в честь в память о погибших. А парады и салюты — это в честь живых героев страны, победившей фашизм», — высказываются в Сети.

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