Романтический вечер: Водянова с Арно уединились в отеле с видом на Эйфелеву башню

Наталья Водянова уже много лет живет в Париже. В прошлом году она стала женой миллионера Антуана Арно, с которым встречалась почти десять лет, и родила ему двоих детей. Также у супермодели есть наследники от предыдущего брака. В выходные влюбленные решили устроить себе романтический вечер и уединились в отеле с видом на Эйфелеву башню. Об этом Наталья рассказала в своем Instagram.

«Сбежали от мира. Недалеко и всего на одну ночь. Спасибо, моя любовь, за этот прекрасный вечер», — написала Водянова.

Напомним, накануне Наталья решилась на смену имиджа. Супермодель сделала челку. Фанты оценили такое преображение по-разному. Некоторые отметили, что Водяновой очень идет новый образ и так она выглядит моложе. Другие посчитали, что челка ее простит.

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