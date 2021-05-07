«Привет, ромашки»: Водянова в новом образе с красной помадой устроила фотосессию

На днях Наталья Водянова предстала в новом образе. Супермодель сделала ровную челку, а процессом преображения поделилась в своем Instagram. Фанаты отметили, что такая прическа очень к лицу 39-летней модели и теперь она очень похожа на свою сестру Оксану.

В новом образе Наталья решила устроить целую фотосессию. Блондинка выбрала красную помаду для губ и запечатлелась в ромашковом поле.

«Привет, ромашки!» — подписала снимки Водянова.

Фанаты засыпали ее комментариями.

«Здорово Вам с челкой! С челкой Вы на 20 лет выглядите! В любом образе — красавица!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Водянова живет в Париже. В прошлом году она вышла замуж за Антуана Арно, с которым встречалась порядка десяти лет.

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