«Смешливая улыбака я именно в него»: Любовь Толкалина показала своего отца

Звезда театра и кино Любовь Толкалина показала на фото в Instagram человека, благодаря которому она такая, какой ее знают и любят миллионы поклонников. Актриса трогательно поздравила с днем рождения своего папу, продемонстрировав красивое селфи с ним, сделанное на фоне цветущего майского сада.

«Сегодня у папули моего день рожденья! Я — Николаевна, рыжая, высокая, заметная, добрая, смешливая улыбака именно в него! Люблю стихи и пофилософствовать. И если вреднюга, то самую малость. Здесь, при желании, Николая Павловича можно пообнимать словами», — написала Любовь Толкалина под снимком.

В кадре – она и ее папа, очень похожие друг на друга. Харизматичные и красиво улыбающиеся лица, на что тут же обратили внимание подписчики Любови Николаевны. Они с удовольствием присоединились к поздравлениями виновнику торжества и «пообнимали его словами».

«С днем рождения папу! Очень похожи!», «Похожи! Здоровья и улыбающегося настроения», «Мои поздравления имениннику!», «Красивое, открытое лицо у вашего папы!», «Здоровья и долгие лета папе! Спасибо за дочь!» — высказываются в Сети.

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