«В тренажерные залы не хожу»: Толкалина поделилась, как поддерживает стройность фигуры

43-летняя актриса Любовь Толкалина не стесняется своей фигуры и нередко демонстрирует ее на снимках в соцсетях. В новом интервью звезду спросили, какими тренировками она поддерживает себя в форме.

«Физическая нагрузка дарит мне радость, буквально через 15 минут занятий я становлюсь другим человеком. Так что мне достаточно обычной утренней зарядки — и ни в какие тренажерные залы я не хожу. Иногда, правда, могу заглянуть с группой единомышленников на танцы», — рассказала артистка журналу Grazia.

Кроме танцев, Толкалина любит бег и плавание. Море — отдельная любовь актрисы. Она называет морской отдых лучшим восстановлением для тела. Но, когда выехать на курорт нет возможности, женщина обходится бассейнами и банями.

Что касается питания, то какого-то специального рациона Любовь себе не установила. Она может спокойно съесть багет, например. Но одного правила все-таки придерживается — кушает только когда очень голодна.

В том же интервью актриса призналась, что, если слишком сильно похудеет, то перестает себе нравиться. Поэтому ей важно сохранять свой оптимальный вес, а для этого женщине хватает разумного подхода к количеству потребляемых углеводов и комплекса упражнений, подходящего именно ей.

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