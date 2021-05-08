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Друг Тимати довел до слез одну из участниц «Холостяка»

В популярном шоу на ТНТ страсти разгораются.

Друг Тимати довел до слез одну из участниц «Холостяка»
Друг Тимати Максим Чернявский. Фото: Инстаграм

В девятом выпуске в «Холостяк» на ТНТ пришел друг Тимати Максим Чернявский для того, чтобы пообщаться с участницами и рассказать о своем конечном мнении рэперу. Кстати, Максим сам уже когда-то был главным героем этого шоу в 2014 году. За его сердце также боролись девушки, но он выбрал юриста Марию Дриголу.

Молодые люди после проекта встречались, однако впоследствии расстались. Как оказалось, Чернявский уехал жить в Лос-Анджелес, а Маша осталась работать в Санкт-Петербурге. Их любовь не выдержала расстояние.

Максим в этот раз постарался поговорить тет-а-тет с каждой девушкой, пришедшей к Тимати. С Кристиной Романовой их разговор получился эмоциональным.

Чернявский откровенно заявил, что Кристина – самая закрытая участница «Холостяка» в восьмом сезоне. Она настолько замкнутая, что не раскрывается даже девушкам, которые живут с ней на одной вилле.

— Понимаешь, никто не хочет с этим бороться дома, когда мужчина приходит с работы и ему приходится вымаливать об общении, — сказал Максим.

— В жизни я бы так не делала, — поспешила оправдаться Кристина.

— Так это и есть жизнь! – негодовал Чернявский.

Его выводы настолько задели Романову, что она расплакалась и поспешила к девушкам.

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