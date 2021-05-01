«Игра перегорела!»: Тимати со слезами на глазах выгнал из «Холостяка» главную фаворитку

На ТНТ продолжается популярный проект о любви «Холостяк», в котором модели борются за сердце Тимати. Восьмая серия стала, наверное, самой неожиданной из всех. Рэпер отправил домой сразу двух девушек, одна из которых – главная фаворитки проекта. Но обо всем по порядку.

Сначала розу не получила Татьяна Бакулина из Киева. Тимати признался, что его ничего не связывает с этой девушкой и у них совершенно разные интересы. Оно и понятно, девушка мало себя проявляла на проекте.

Но второй выбор холостяка подверг в шок большую часть поклонников! Без розы осталась и Мария Вебер! Да, та самая девушка, кого прочили в победительницы шоу. Машу видели на дне рождения рэпера Алисы после съемок «Холостяка» и многие решили, что эта девушка получила заветное кольцо от Юнусова.

Перед расставанием Тимати позвал Вебер на разговор. Он спросил ее, почему она стала меньше проявлять инициативу. На что модель призналась, что Тимур смотрит на некоторых девушек влюбленным взглядом, а на нее нет. И поэтому ей ничего не оставалось, как отойти в сторону.

После — Маша расплакалась, у Тимура тоже побежали слезы из глаз.

Участницы проекта были в шоке. Никто не ожидал, что Маша на этом этапе уедет домой. Многие из девушек тоже считали, что она станет победительницей.

Смотрите также: