«Он обманул детектор лжи»: Филипп Киркоров назвал самого главного «врушку» второго сезона шоу «Маска»

По условиям проекта, его участники имеют право говорить о себе неправду. Но кто-то заходит слишком далеко.

Накануне, 2 мая, на телеканале НТВ вышел в эфир финал второго сезона самого рейтингового проекта – шоу «Маска». Была посвящена проекту, его участникам и судьям и программа НТВ «Звезды сошлись». Председатель жюри шоу Филипп Киркоров вышел на связь со студией по видео – поп-король готовил банкет к своему дню рождения и не мог лично присутствовать на записи программы.

Ведущие «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева и Антон Привольнов спросили Филиппа Киркорова, кого же он считает самым большим «врушкой» проекта. Ведь по условиям шоу «Маска», его участники имеют право не говорить о себе правду.

«Крокодил, Белый Орел, — начал перечислять председатель судейской коллегии. – О, Лама! Да, это Лама. У нас с ним был детектор лжи и были вопросы такие… Как он обманул детектор лжи, я не понимаю. Но каким-то образом у него это получилось».

Член жюри «Маски», певица Валерия отказалась составлять хит-парад «врушек» шоу, признавшись, что правом говорить неправду о себе, с удовольствием пользовались многие.

«Привирали все. Совсем честного персонажа у нас не было», — добавила певица Валерия.

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