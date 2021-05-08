«Плечи, как у мужчины»: Волочкова вслед за Седоковой в лимонном бикини обвалялась в песке

Анастасия Волочкова является одной из самых известных балерин в России. Она не только выступала в Большом театре, но и прославилась своими смелыми поступками. 45-летняя артистка любит оголяться на пляже, а также остужаться в купели без одежды. Больше года назад она похудела и теперь держит себя в форме. В Москве она часто видится с Никитой Джигурдой, но на Мальдивы звезда приехала со своим возлюбленным Олегом.

Каждый день Волочкова делится пикантными кадрами. Она купается топлес и заверяет, что ее мужчина ничего против этого не имеет. Для очередного дня на райском курорте балерина припасла лимонное бикини. Желтый цвет популярен второй сезон. Недавно Анна Седокова тоже отметилась в таком купальнике, только в Майами. Они обе решили позировать на пляже. При этом Анастасия еще и обвалялась в песке.

«Светлое, тихое утро нежности и любви. На мальдивской даче», — написала звезда.

На этот раз она не отключила комментарии к посту. Поклонники принялись обсуждать загорелую и подтянутую фигуру Волочковой. «Вот так вот скромно изящно без всяких ненужных шпагатов, просто женственность», «Насть, ну угомонись уже», «Плечи, как у мужчины, а ноги-палки», «Зачетные ласты», «Зачем трусы опять видны, фу…», «Сконфузила такой красотой», — прокомментировали пост подписчики.