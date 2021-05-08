«Тех людей уже нет в живых»: Никас Сафронов поддержал Елену Проклову после откровений актрисы о домогательствах

Уже вторую неделю не утихают разговоры вокруг имени актрисы Елены Прокловой, решившейся на невероятно смелое признание о домогательствах, которым подверглась в подростковом возрасте со стороны знаменитого артиста.

Елена Проклова, выступившая с сенсационным откровением в программе телеканала НТВ «Секрет на миллион» имени своего растлителя не называла, но все и без того поняли, о ком идет речь.

Тень была брошена на кумира миллионов Олега Табакова. Общественность тут же разделилась на два лагеря – одни поддержали Елену Проклову, вторые поспешили осудить, заявив, что подобными вещами не стоит делиться публично.

Известный художник Никас Сафронов относится к первым. По его мнению, Елена Проклова рассказала о том, что мучило ее все эти годы.

«Она пострадала психологически: после тех событий у нее осталась тяжелая травма, которая все эти годы мешала ей жить, — высказался Никас Сафронов. — Скорее всего, Проклова решилась на эти откровения потому, что думала: она не может никому навредить и сделает все корректно, не называя имен, к тому же тех людей уже нет в живых».

Сафронов знает Проклову много лет и считает актрису ранимым человеком и чувствительным человеком. Художник уверен, что этих откровений не было бы, если бы у женщины была возможность проработать полученную в юности травму со специалистом. Но увы, в России это не принято.

«Я считаю, что все психологические травмы должны быть внутренне проработаны вместе со специалистом, — цитирует Никаса Сафронов «Собеседник. RU». — Надеюсь, после своих душеизлияний она сможет начать жить по-новому, окончательно отпустив эту историю».

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