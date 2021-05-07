«Блаженство и гармония»: Волочкова в «невидимом» бикини позировала на побережье

Анастасия Волочкова вновь решила отдохнуть на Мальдивах. На курортные острова блондинка приезжала уже много раз, в этом году в том числе. Но, как ранее она призналась своим подписчикам, очередная поездка была вовсе незапланированной. Отдыхает балерина в компании своего возлюбленного по имени Олег, а фанатов радует чередой самых разных снимков, большая часть из которых в бикини.

На этот раз Анастасия нарядилась в бикини телесного цвета, который практически слился с ее загорелой кожей.

«Блаженство и гармония», — подписала фото Волочкова.

Фанаты засыпали ее комментариями.

«Просто восхитительно! Красавица! Идеальная фигура! Отличного отдыха!», — писали пользователи Сети.

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