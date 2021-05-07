«Ситуация острая»: Бузова рассказала об экстренной операции

На днях Ольга Бузова попала в больницу. Более суток поющая ведущая не выходила на связь. Ее представители подтвердили, что 35-летняя звезда находится в клинике, но причину не назвали. Накануне Ольга сама вышла на связь, опубликовав видео в микроблоге, на которых со слезами на глазах рассказывала, что не может встать с кровати. Теперь же артистка сделала еще одно заявление.

«Не хотела вообще ничего говорить, но, во избежание разных идиотских слухов, сообщаю. Экстренная операция произошла 5 мая, реанимация, плохо отошла от наркоза, сейчас болезненное восстановление. P.S. Ситуация пока острая, так что позвольте диагнозы оставить при себе. Я стала суеверной», — написала Бузова.

Добавим, что ранее поклонники Ольги предполагали, что ей сделали плановую операцию на ноге из-за давней травмы, которая обострилась во время выступления в ледовом шоу.

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