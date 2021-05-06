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«Не могу встать с кровати»: Бузова из больницы рассказала о своем самочувствии

Поющая ведущая долгое время не выходила на связь с фанатами.

«Не могу встать с кровати»: Бузова из больницы рассказала о своем самочувствии
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова попала в больницу. Неладное фанаты заподозрили накануне, после того, как их любимица перестала делать публикации в личном микроблоге. Позже представители ее команды подтвердили, что поющая ведущая действительно находится в клинике, но о диагнозе ничего не сказали. Спустя чуть больше суток Ольга сама вышла на связь.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Скриншот: instagram.com/buzova86

«То ли это наркоз, то ли что, я постоянно плачу и не могу встать с кровати пока еще. Очень сильная слабость, температура поднялась. Думала, станет легче, вам все расскажу, но легче не становится. Знаю, что все переживают, спасибо, все будет хорошо. Самое страшное позади, сейчас только нужно восстанавливаться. Спасибо всем за добрые слова. Ваша Оля», — со слезами на глазах проговорила Бузова.

Добавим, ранее фанаты предполагали, что телеведущая решилась сделать операцию на ноге. Проблема ее беспокоила еще во время выступления в шоу «Ледниковый период».

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