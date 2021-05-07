«Ходит по дому как миллионы наших соотечественниц»: Узерли в старом лонгсливе надела «смешные» треники

Эксперт портала Teleprogramma.pro Кира Дихтяр подметила, что в таком луке встречать гостей актрисе все-таки не стоит. Но для спокойного времяпрепровождения с семьей такая одежда будет вполне уместна.

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» не так давно блистала среди именитых гостей московского кинофестиваля. Однако в домашней обстановке Мерьем Узерли элегантным вечерним туалетам от люксовых брендов предпочитает комфортные и уютные луки. Модный блогер Кира Дихтяр в беседе с сайтом Teleprogramma.pro не увидела ничего сверхъестественного в том, что партнерша Халита Эргенча облачилась в старенький лонгслив и «смешные» треники. Однако в таком одеянии модный эксперт все-таки не советовала актрисе встречать гостей. При этом для спокойного времяпрепровождения с семьей такая одежда будет вполне уместна.

«А вот Мерьем Узерли по дому ходит так же как и миллионы наших соотечественниц – легко и непринужденно, в старом розовом лонгсливе и смешных трениках в горох. Красиво ли это? Я думаю, что встречать в таком виде гостей все же не стоит, а для спокойного времяпровождения в кругу самых близких вполне сойдет, тем более, что Мерьем сделала макияж и укладку. В этом комплекте есть чувство юмора и яркие краски, что уже хорошо. А вот за комфорт ставлю пятерку, должно быть очень приятно понежиться на солнышке в легком трикотаже, который не сковывает движения», — отметила модный блогер.

Справка Teleprogramma.pro:

Кира Дихтяр — модель международного класса, модный блогер.

Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело её к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером. С тех пор Кира украшала обложки Vogue, Glamour, In Style, GQ, Elle, Vanity fair, Cosmopolitan, Noise, Marie Claire, FHM, Maxim и успела поработать по всему миру с признанными мастерами fashion-фотографии, такими как Патрик Демаршелье, Ранкин, Тони Дюран и Франческо Карроззини. В 2014 году Кира Дихтяр участвовала в модном реалити-шоу The Face на канале Oxygen Network, вместе с легендарными Наоми Кэмпбелл, Энн Ви и Лидией Херст.

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