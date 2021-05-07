«Люди либо это принимают, либо нет»: Влад Лисовец – о своей ориентации

Еженедельно на портале Teleprogramma.pro выходит видеоинтервью «Загугли звезду», где героями становятся представители шоу-бизнеса, театральной богемы, кино и телевидения. На этот раз о себе рассказал стилист Влад Лисовец. Он ответил на множество вопросов относительно своей карьеры, семьи, друзей и даже личной жизни.

Стилист рассказал, что был женат в 24 года. Но вскоре разошелся с возлюбленной по обоюдному согласию — понял, что это не его. Поскольку ему нравится жить без обязательств и ограничений.

Сейчас Лисовцу 48 лет. То, что рядом с ним долгое время никого не видят, породило массу слухов о его нетрадиционной ориентации. В Сети даже ищут информацию по запросу «Лисовец ориентация». Порталу Teleprogramma.pro фэшн-мастер рассказал:

«У меня есть моя жизнь, я живу, как хочу. И люди либо принимают это, либо нет. Это моя внутренняя свобода, и я не собираюсь никому ничего объяснять. Но интерес этот я понимаю. Кстати, мужчина, который будет меня в чем-то подозревать, вряд ли будет забивать это в поиске», — уверен имиджмейкер.

Но открыто говорить о своих предпочтениях Лисовец все-таки не стал. Дабы не раскрывать всех карт. «Это интрига, и люди пытаются понять, кто я на самом деле, где мои жена и дети. Сейчас выйдет еще одно мое интервью, которое подогреет кастрюльку очень сильно», — заинтриговал стилист.

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