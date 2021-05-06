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«Огонь»: 52-летняя Бондарчук в бикини похвасталась подтянутым телом

Телеведущая отдыхает в Турции.

«Огонь»: 52-летняя Бондарчук в бикини похвасталась подтянутым телом
Светлана Бондарчук. Фото: instagram.com/a030aa

В конце прошлого года Светлана Бондарчук с размахом отметила свой 52-й день рождения. Блондинка находится в прекрасной физической форме, которую поддерживает спортивными занятиями и йогой. В своем Instagram она часто показывает фанатам тренировки. Там же публикует и другие фото, с отдыха в том числе. В эти дни Светлана с мужем отдыхают в Турции.

На яхте блондинка позировала в черно-белом бикини, показав свое подтянутое тело.

«Как красиво! Огонь! Классная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Бондарчук вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. Пара много времени проводит вместе, часто путешествует и не скрывают личного счастья.

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