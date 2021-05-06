«Огонь»: 52-летняя Бондарчук в бикини похвасталась подтянутым телом

В конце прошлого года Светлана Бондарчук с размахом отметила свой 52-й день рождения. Блондинка находится в прекрасной физической форме, которую поддерживает спортивными занятиями и йогой. В своем Instagram она часто показывает фанатам тренировки. Там же публикует и другие фото, с отдыха в том числе. В эти дни Светлана с мужем отдыхают в Турции.

На яхте блондинка позировала в черно-белом бикини, показав свое подтянутое тело.

«Как красиво! Огонь! Классная!», — писали пользователи Сети.

больше по теме Светлана Бондарчук настояла на публикации своего откровенного фото, чтобы подбодрить друга Так в Сети появились обнаженные ягодицы светской львицы.

Напомним, в прошлом году Бондарчук вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. Пара много времени проводит вместе, часто путешествует и не скрывают личного счастья.

Смотрите также: