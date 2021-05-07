«Выразительный образ»: Бородина на каблуках подчеркнула фигуру футболкой и шортами

Стилист Юлия Люгай отметила, что телеведущая тщательно продумала свой аутфит. Но при желании повторить его сможет каждая модница.

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина отдыхает в Дубае. Звезда улетела на курорт вместе со своей большой семьей, а также подругами и друзьями. С собой у Бородиной – десятки пар обуви, множество нарядов, которые девушка, кажется, не надевает дважды, и масса поводов их выгулять.

Накануне Бородина демонстрировала модный пляжный образ. А в этот раз показала свой аутфит для музея – черную футболку с принтом и шорты. Стилист Юлия Люгай похвалила теледиву за наряд, и объяснила, почему он получился интересным.

«На Ксении, как и часто это бывает в ее повседневных образах, достаточно универсальный, но тщательно продуманный лук. Несмотря на незамысловатую формулу этого аутфита «футболка прямого кроя + шорты + каблук», мы видим выразительный образ на Ксении Бородиной, который выигрышно подчеркивает фигуру, делая очертание силуэта приближенным к песочным часам», — заметила стилист.

По наблюдению Юлии Люгай, Ксения всегда с легкостью составляет стильные луки из вещей простого кроя, ловко интегрируя подиумные тренды и при этом сохраняя комфорт в образах, что, несомненно, важно для теледивы с таким насыщенным рабочим графиком. Ведь удобство одежды прибавляет уверенности в себе и усиливает гармонию внешнего вида.

«Данный образ лишь еще раз нам это доказывает. На Ксении простой верх в виде черной футболки с лаконичным, но в то же время интересным принтом, который задает настроение всему образу. Чтобы не отвлекать внимание от интересно подобранного верха, Ксения подбирает свободные шорты классического кроя в спокойном бежевом оттенке, к ним — черный пояс шорт с логотипом Alexander Wang, который визуально делает фигуру Ксении приближенной к песочным часам. Ультрамодные черные стеганные мюли Bottega Veneta гармонично вписались в этот лук, не перегружая его и не делая вызывающим. Финальный штрих всего образа — макияж, гладкая укладка и минимум украшений!».

Фэшн-эксперт добавила, что каждая читательница портала Teleprogramma.pro сможет с легкостью повторить этот образ, применяя все элементы данной формулы лука.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Люгай — стилист-имиджмейкер. В фэшн-индустрии 1,5 года. Окончила школу творческих профессий Talentsy по курсу «стилист-имиджмейкер», прошла обучение в школе Карины Нигай «Я fashion-блогер», в Stylehunter School — курс Fashion styling Лины Дембиковой.

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