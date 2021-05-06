Леди в Dior: Ксения Бородина на отдыхе поддержала тренд на платки

Длинные майские выходные семья телеведущей Ксении Бородиной проводит в Дубае. Девушка щедро делится с подписчиками в Instagram фотографиями и видеокадрами своего отдыха. А он у нее получился очень насыщенным – пляж, магазины, рестораны и даже музеи. И на каждый выход Ксения продумывает свой образ до мелочей.

Накануне красотка собралась на пляж. Она нарядилась в белую рубашку, которую использовала как второй слой, из-под которого виднелся лиф-«ковидка», шорты с принтом, а на голову повязала платок Dior. Завершили образ сабо того же бренда.

Кстати, платки в этом сезоне – один из актуальнейших аксессуаров. Многие звезды его уже поддержали. Кто-то, как Бородина, носит его на голове, кто-то – в качестве шарфа. А Анна Нетребко, например, недавно на встрече с друзьями предстала с платком-каре на шее.

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