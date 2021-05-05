«Хороший свет»: резко помолодевшая Долина настаивает, что хорошо выглядит благодаря отношению к жизни

Певица публикует одно удачное фото за другим, пытаясь убедить общественность в том, что в 65 лет выглядит максимум на сорок.

Известная вокалистка и педагог Лариса Долина за последнее время невероятно преобразилась. Звезда заметно похудела, похорошела и в свои 65 лет стала выглядеть максимум на сорок. На снимках в Instagram, который Лариса Долина ведет с недавних пор, она предстает совершенно юной дивой. И уже не в первый раз пытается убедить подписчиков в том, что ее превосходный внешний вид — результат хорошего освещения. Правда, с ремаркой: свет должен быть не только снаружи, но и изнутри.

«Фото сделано 3 мин назад. Хороший свет, повторяю, но самое главное, изнутри все идет! — подписала снимок в Instagram Лариса Александровна. — Любовь к жизни, к родным, друзьям и абсолютно нормальное желание хорошо выглядеть! Могу себе представить, что сейчас начнется».

Одна из подписчиц в комментариях написала, что ничего страшного не начнется, а пользоваться фотошопом в зрелом возрасте совсем не зазорно. Лариса Долина тут же отреагировала на это высказывание.

«Да нет здесь никакого фотошопа, ну что ж такое-то? А, впрочем, какой смысл вас разубеждать, все равно останетесь при своем ошибочном мнении», — ответила вокалистка поклоннице.

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