«И так хорошо»: Лариса Долина развелась с мужем после 20 лет брака

Лариса Долина была трижды замужем. С третьим супругом, музыкантом Ильей Спицыным она прожила в браке около 20 лет. В 90-е годы он пришел в коллектив певицы как гитарист, а вместе с ней вырос до концертного директора и продюсера. Слухи о разводе пары появились еще в 2018 году, но только теперь Долина подтвердила развод. В четвертый раз замуж она не собирается.

«Мне и так хорошо!», — цитирует певицу «Собеседник».

Напомним, недавно Долина преобразилась. Она сбросила более 20 кг на специальной диете, которую составляли в клинике. Теперь артистка может себе позволить любые, даже самые смелые, наряды.

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