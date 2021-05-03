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«И так хорошо»: Лариса Долина развелась с мужем после 20 лет брака

Артистка не хочет больше выходить замуж.

«И так хорошо»: Лариса Долина развелась с мужем после 20 лет брака
Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Лариса Долина была трижды замужем. С третьим супругом, музыкантом Ильей Спицыным она прожила в браке около 20 лет. В 90-е годы он пришел в коллектив певицы как гитарист, а вместе с ней вырос до концертного директора и продюсера.  Слухи о разводе пары появились еще в 2018 году, но только теперь Долина подтвердила развод. В четвертый раз замуж она не собирается.

«Мне и так хорошо!», — цитирует певицу «Собеседник».

Напомним, недавно Долина преобразилась. Она сбросила более 20 кг на специальной диете, которую составляли в клинике. Теперь артистка может себе позволить любые, даже самые смелые, наряды.

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