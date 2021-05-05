«Мне предлагали»: Алексей Чумаков высказался о возможности своего участия в шоу «Маска»

Супруг Юлии Ковальчук, известный певец Алексей Чумаков, устроил интерактив с подписчиками, во время которого ответил на вопросы, волнующие его аудиторию.

Фанаты Чумакова признаются, что хотели бы увидеть его в качестве одного из участников третьего сезона шоу «Маска», который начнется зимой будущего года.

Однако вокалист был вынужден их разочаровать. Алексей Чумаков заявил, что уже отказался от участия в проекте.

«Мне предлагали участие в первой «Маске», я отказался, — поделился в Instagram исполнитель. — Проект прекрасный, но я устал от участий в костюмировано-гримировочных шоу».

Напомним, Алексей Чумаков участвовал в шоу «Один в один», которое шло на Первом канале в 2013 году, и был одним из лидеров проекта. Вокалист филигранно воплощал на сцене сложных персонажей, таких, как, например, звезда мировой оперной сцены Монтсеррат Кабалье, поп-король Филипп Киркоров, исполнительница шансона Любовь Успенская и других.

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