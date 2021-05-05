«Он не интересуется девочками»: Влад Кадони назвал самого слабого участника нового «Дома-2» среди «старичков»

С 19 апреля реалити-шоу «Дом-2» в обновленном формате выходит на телеканале «Ю». Участниками проекта стали новые ребята и уже раскрученные герои телестройки. «Старички» стали хедлайнерами обновленного «Дома-2», но некоторые из них уже начали разочаровывать ведущих. В интервью аккаунту телеканала «Ю» в Instagram Влад Кадони назвал самого «тухлого» участника из старого состава.

«Слабое звено, на мой взгляд, это Саймон Марданшин, — заявил телеведущий. — Потому что на сегодняшний день он не замечен ни в каких историях с девочками. Да, он высказывает свое мнение, живет жизнью коллектива, назовем это так. Но при всем при этом нет никакого движения. Даже надежды нет на то, что он как-то построит взаимоотношения. Он не интересуется девочками на проекте. Либо сразу понял: нет все, они мне не интересны».

Сильным же звеном, по мнению Влада Кадони, является Юлия Ефременкова.

«У нее живая история любви, которая не закончена, и в то же время не начата. Есть эмоции. А самое главное — это интрига, куда это все вырулит. То ли она сойдется с Мондезиром и будет несчастна. То ли разойдется и будет несчастна. Понятно, что она будет несчастна, но как именно она будет несчастна, пока непонятно», — рассудил Влад Кадони.

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