«Наезжаю только справедливо»: Влад Кадони прокомментировал отношения с участниками нового «Дома-2»

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони высказался о своих отношениях с героями обновленного проекта. Молодой человек ответил на вопросы в официальном аккаунте телеканала «Ю», на котором с 19 апреля выходит «Дом-2. Новая любовь».

Влад Кадони объяснил причину, по которой многим кажется, что участники реалити-шоу его побаиваются. Сам телеведущий считает, что так они проявляют свое уважение к нему.

«Я не уверен в том, что меня участники боятся, — отметил Влад Кадони. — Безусловно, уважение присутствует, и, наверное, оно базируется на очень простой вещи. Я, если предъявляю какие-то претензии, наезжаю на человека, назовем это так, это всегда справедливо. Никогда не было, чтобы я до кого-то доколупался, потому что у меня было плохое настроение».

Телеведущий считает, что все участники прекрасно понимают, что, жестко общаясь с ними, он преследует благую цель.

«Они видят, что я все равно их люблю, хорошо, искренне к ним отношусь. Я могу ругаться, могу злиться, могу психовать даже порой, но все равно к ним хорошо отношусь», — заключил Влад Кадони.

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