«Болела за него»: Рудковская запечатлелась с победителем шоу «Маска»

Второй сезон шоу выиграл певец Джони, который был в маске Крокодила.

В минувшее воскресенье стало известно имя победителя второго сезона шоу «Маска». Им стал певец Джони, который скрывался в костюме Крокодила. Яна Рудковская запечатлелась с триумфатором проекта, отметив, что болела за него. Снимком поделилась в своем Instagram.

«С победителем Шоу «Маска» — невероятным Джонни. Болела за него! Счастлива, что он победил», — написала Рудковская.

Фанаты отметили, что блондинка прекрасно выглядит.

«Красивая! Шикарная прическа!» — писали пользователи Сети.

Напомним, продюсер только недавно вернулась из отпуска, который провела на Мальдивах. Вместе с ней на курорте отдохнули мама, муж и сын Саша. А самого маленького члена семьи — полугодовалого Арсения блондинка решила оставить дома ввиду возраста.

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