В корзине с нарциссами: Яна Рудковская запечатлела младшего сына, развернув его лицом к камере

Яна Рудковская и Евгений Плющенко воспитывают двоих совместных сыновей – Сашу и Арсения.

До недавнего момента звездные родители тщательно скрывали от общественности личико младшего наследника, которому недавно исполнилось семь месяцев. Но вот Яна Рудковская ясно дала понять, что готова показать Арсения. Звездная мама поделилась в Instagram невероятно нежными пасхальными снимками, на которых запечатлела Арсения и Сашу.

На первом фото младший наследник запечатлен в корзине с нарциссами. Арсений развернут к камере лицом, отлично виден его профиль – малыш очень хорошенький. На втором Яна позирует с двумя младшими сыновьями.

«Самый светлый, добрый праздник! Христос Воскресе! Мира, здоровья и любви всем моим подписчикам», — написала Рудковская под фото.

Эти кадры произвели на подписчиков продюсера благостное впечатление. Они признаются, что обожают звездную семью и счастливы увидеть маленького Арсения.

«Какое счастье. Какое чудо», «Счастье в корзине», «Какая прелесть», «Как все красиво», — высказываются в Сети.

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