«Не хочется ничего говорить»: Лариса Долина пришла с подросшей внучкой на могилу Юлии Началовой

Певица является крестной мамой дочки Юлии Началовой. Она была близка с коллегой и до сих пор тяжело переживает эту утрату.

Лариса Долина длительное время выступает на сцене. Она успела подружиться со многими артистами. Певица близко общалась со многими коллегами, но особенно дорога ей была Юлия Началова. Она даже стала крестной мамой для дочки артистки Веры Алдониной. Однако в марте 2019 года молодая Началова попала в больницу. У нее случился сепсис. Спустя несколько дней она умерла от заражения крови и сердечной недостаточности на 39-м году жизни.

Теперь о Вере заботится бывший муж Началовой Евгений Алдонин. Новая семья футболиста приняла девочку. Также поддерживает ее и Долина. К слову, 14-летняя наследница певицы исполняет песни мамы. А 5 мая Лариса Александровна посетила Троекуровское кладбище и побывала на могиле Юлии вместе со своей дочкой Ангелиной и внучкой Александрой. Девочка была грустной и оставила на могиле игрушку.

«Улитка Ветрянка (не спрашивайте) осталась там по собственному желанию.. скучаем только сильнее.. и не думайте даже писать „зачем выкладывать“ или „надоели“, коли так, пройдите молча, так как я знаю, что мы все делаем так как хотела бы кися», — написала Ангелина.

Долина была облачена в джинсы и стеганую черную куртку. Образ дополнила поясная сумка Gucci. Она обнимала свою внучку, которая не сдержала слез.

«Вот… Съездили к Юле… Не хочется ничего говорить… Светлая память», — поделилась артистка.

К слову, на могиле, где установлен красивый памятник, до сих пор много цветов. Певице приносят белые розы, а также пионы и другие букеты. Поклонники признаются, что тоже скучают по Началовой, которая так рано ушла из жизни.

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