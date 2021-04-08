14-летняя дочка Началовой в нежно-розовом платье из шифона появилась на «Модном приговоре»

Единственная дочка Юлии Началовой повзрослела и из ребенка превратилась в девушку-подростка. Сейчас Вера живет вместе с бабушкой и дедушкой. Также она часто бывает и в гостях у отца футболиста Евгения Алдонина. Новая избранница спортсмена с легкостью нашла общий язык с падчерицей. Они неплохо ладят.

Как известно, наследнице певице уже 14 лет. Она пошла по стопам матери и занимается вокалом. Не так давно девочка даже выиграла международный конкурс. А теперь ее пригласили поучаствовать в новом выпуске «Модного приговора», посвященного 30-летию передачи «Утренняя звезда». Вера предстала в студии в нежно-розовом платье из шифона и босоножках в тон. Она распустила локоны и сделала неброский макияж.

«С душой сделанный эфир. Нашей Верочке аплодировали все работники на площадке. Так ее поддержали после исполнения песни. Авторитетные ведущие слушали Верочку не за привычным столом. Сколько важных слов и напутствий они сказали!» — поделилась pr-директор Анна Исаева.

Юную гостью поддержал ведущий Александр Васильев, а также Надежда Бабкина. Очарованы девочкой были и поклонники певицы:

«Милая девочка, пусть у нее все в жизни будет хорошо!», «Какая Верочка приятная и очень красивая! Голос как у Юли», «Какая же она красавица», «Как же похожа мимикой на маму», «Боже, какая Верочка красотка», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: