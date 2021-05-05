Взгляд уже осмысленный: Мерьем Узерли запечатлела подросшую дочь после купания в белом полотенце

Казалось, совсем недавно немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли призналась, что беременна во второй раз. И вот ее дочка Лили уже подросла и радует не только родителей, но и поклонников.

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Малышке скоро исполнится четыре месяца и, судя по обнародованным в Сети кадрам, она растет настоящей красавицей, как и ее мать. Фан-аккаунт звезды «Великолепного века» обнародовал селфи актрисы с наследницей после купания. Артистка завернула Лили в белое полотенце, сама же примерила простую домашнюю рубаху в клетку. Многие почитатели Мерьем обратили внимание, что у крошки уже умный осмысленный взгляд.

Напомним, недавно Узерли была в России на кинофестивале и очень соскучилась по детям. Кроме Лили она воспитывает дочь Лару, которая появилась на свет в 2014 году от турецкого бизнесмена Джана Атеша. А вот кто является папой младшенькой дочки – пока остается тайной. Известно, что это американец, покинувший родину ради актрисы и дочери, и переехавший к ним в Германию.

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