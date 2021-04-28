Прижались к маме: Мерьем Узерли показала, как встретилась с дочками по возвращении из России

Звезда турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли побывала на Московском международном кинофестивале, где представляла свою новую ленту «Улей». 37-летняя актриса выразила искреннюю симпатию нашей стране, призналась, что когда-то учила русский язык и была бы рада участвовать в российских проектах.

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Тем не менее возвращению домой турецко-немецкая артистка тоже была рада, ведь там ее ждал возлюбленный и две дочки — старшая Лара и младшая Лили. Девушка принципиально не показывает широкой публике отца своей второй наследницы, а вот кадрами с девочками иногда делится, хоть и редко.

В этот раз она опубликовал в stories Instagram две фотографии с малышками, которые трогательно прижимаются к своей маме.

«Дом, милый дом», — подписала она снимки.

Напомним, Мерьем Узерли ни разу не была замужем, считая, что под венец она должна идти по велению сердца, а не под влиянием общественного мнения. Отцом Лары является турецкий бизнесмен Джан Атеш, а папа Лили — предприниматель из Америки, который покинул свою страну и переехал в Германию ради нее.

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